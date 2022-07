Metallica hace dueto musical con Eddie de Stranger Things

Hace una semana se liberaron los últimos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things, siendo uno de los finales que más fueron amados por los fans alrededor del mundo. Y una de las escenas que más gustó, fue aquella en la que Eddie Munson interpretó Master of Puppets de Metallica para ahuyentar a los murciélagos de la mansión de Vecna.

Incluso un poco después, la banda reaccionó a la escena donde utilizaron su música, comentando que no sabían específicamente para qué situación se iba a usar, pero que estaban contentos con el resultado. Pero esto no bastó, dado que el grupo decidió grabar un dueto con el personaje para conmemorar la escena épica de final de temporada.

Aquí puedes ver el video que originalmente se publicó en TikTok:

Currently losing my mind over @Metallica duetting with Eddie Munson on Master of Puppets! pic.twitter.com/CKyhaLVRiB

— Netflix (@netflix) July 8, 2022