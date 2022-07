TikTok recibe demandas por muertes de menores

Desde que se empezó a popularizar, TikTok se ha convertido en una de las plataformas más polémicas debido a la influencia que genera en las personas, haciendo que menores de edad imiten a sus creadores favoritos. Y ahora, la red social se encuentra bajo demandas debido a un reto llamado “blackout challenge” el cual se reporta ha terminado con algunas vidas.

Este reto consiste en tomar una cuerda y empezar a auto asfixiarse, esto puede ser en mayor o menor medida, pero el punto es llegar a perder el conocimiento para cumplirlo al cien por ciento. Algunos medios reportan que hasta este momento, cinco personas ya fallecieron por intentarlo, todos en un rango que abarca de los 10 hasta los 14 años.

Así, los padres de los chicos denunciaron a la plataforma por servir como una herramienta que los llevó a hacer esto, después de todo no hay un filtro tan efectivo para verificar el contenido antes de subirlo a la aplicación. Incluso, se les acusa de promover la adicción digital, dado que muchos de los niños están prácticamente todo el día entrando a la app.

TikTok no ha perdido el tiempo para salir a dar declaraciones, comentando que el blackout challenge no se originó en la plataforma, siendo así una especie de traslado que llega de otra red social y aún con esto, no se convirtió en tendencia. Por su parte, aseguran que todos los videos con el reto ya se eliminaron para no promover esta clase de actos.

Ante esto, los padres de una afectada, Nylah Anderson, demostraron que esto apareció en la página de recomendaciones, sin hacer una búsqueda concreta. La demanda aún está en proceso de resolución.

Vía: The Washington Post