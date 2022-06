Exigen remover TikTok de las tiendas de Apple y Google

TikTok ha estado algunas veces bajo sospecha de filtración de datos, y ahora se le acusa una vez más de estos crímenes. Un miembro de la junta de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, redactó una carta en la que pide a Google y Apple eliminar la aplicación de las tiendas. Pues los datos de los usuarios podrían estar en peligro.

Aquí algo de lo que se menciona en su carta:

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022