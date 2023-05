Metal Gear solid δ se roba el Playstation Showcase

El PlayStation ShowCase mostró casi una hora de los próximos juegos que llegarán al mercado, de los cuales la mayoría serán multiplataforma, además de proporcionar más detalles sobre la espectacular secuela de Marvel’s Spider-Man y los proyectos en los que trabajan los estudios que Sony adquirió meses atrás.

Como era de esperarse, se presentó el tráiler final de Final Fantasy XVI y también fue posible ver a detalle la jugabilidad de Marvel’s Spider-Man 2, previsto para la temporada navideña y que seguramente será la carta más fuerte de PlayStation en su catálogo de 2023.

Tal y como se había anunciado, los juegos bajo servicio serán una prioridad para la compañía y muestra de ello fue el anuncio de Fairgame$, una experiencia competitiva donde habrá que atracar a los millonarios, a cargo de Haven Studios, el equipo liderado por Jade Raymond.

En paralelo, Firewalk Studios se encuentra trabajando en Concord, una experiencia espacial de disparos abanderada por ex desarrolladores de Destiny y Call of Duty, que ofrecerá partidas a nivel competitivo. Por su parte, Bungie no quiso quedarse atrás y ha resucitado Marathon, la icónica licencia que apareció en 1994.

Sony también quiere apostar por Project Q, una consola portátil que servirá para ejecutar contenido vía remoto desde PlayStation 5 mediante una conexión Wi-Fi. Esta maniobra no es nueva pues se ha implementado desde PS3 y PS4 con PlayStation Portable y PlayStation Vita, respectivamente, pasando bastante desapercibida. El tiempo dirá si esta interconectividad corre con mejor suerte.

PlayStation VR2 verá fortalecido su catálogo con la llegada inesperada de Beat Saber y los futuros lanzamientos de Arizona Sunshine 2, así como el modo gratuito de realidad virtual de Resident Evil 4 que seguirá la tónica de los últimos juegos de terror de Capcom que han acompañado a dicha tecnología.

Los pronósticos se cumplieron y Metal Gear Solid regresará por todo lo alto con una remasterización de su tercera parte denominada Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, mientras que también desembarcará Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, un recopilatorio que incluirá los tres principales juegos de la serie.

No solamente el resurgimiento de Metal Gear Solid será multiplataforma, sino que ha habido otras sorpresas como Alan Wake 2, Dragon’s Dogma 2, la confirmación del estreno de Assassin’s Creed Mirage previsto para octubre, así como una gran variedad de indies, entre los que destacan: The Talos Principle 2 y Neva, la nueva producción de los creadores de Gris.

Como era de esperarse, Sony centrará todos sus esfuerzos para promocionar por todo lo alto Final Fantasy XVI y Marvel’s Spider-Man 2, con la intención de posicionarlos como sus productos estrella para el presente año, y la amplia gama de títulos multiplataforma, no sólo hará felices a los seguidores de esta marca sino a muchos gamers alrededor del planeta.