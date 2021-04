Marvel’s Avengers y más juegos llegan a PS Now el día de mañana

Pese a no ser tan popular como Xbox Game Pass, PlayStation Now es una gran oferta para los usuarios de PS4 y PS5. Con más de 800 juegos de diferentes generaciones, los jugadores tienen una gran librería a su disposición. Ahora, el día de hoy se ha revelado que Marvel’s Avengers, Borderlands 3 y The Long Dark se sumarán a este servicio.

Será el próximo 6 de abril, es decir, el día de mañana, cuando estos tres título se sumen a PlayStation Now. Es importante mencionar que, pese a que Marvel’s Avengers tiene una versión dedicada para PS5, la edición que llegará a PS Now será la de PS4, algo que Square Enix le ha confirmado a IGN. Por el momento se desconoce si este es el mismo caso con Borderlands 3.

Sin embargo, la información de Marvel’s Avengers se podrán transferir una vez que tengas una copia de este juego para PS5. De igual forma, estos títulos no se mantendrán para siempre en esta plataforma. Marvel’s Avengers solo estará disponible hasta el 5 de julio de 2021. Borderlands 3 se podrá jugar hasta el 29 de septiembre de 2021. Por último, The Long Dark no tiene fecha de retirada.

Junto a esto, Sony ofrece una prueba gratuita de siete días para los usuarios de PS4 y PS5 a partir del miércoles 7 de abril, y estará disponible para cualquiera que no esté suscrito actualmente a PlayStation Now. Lamentablemente, te recordamos que PlayStation Now solo está disponible en países seleccionados, y México no es uno de estos. En temas relacionados, la escasez del PS5 podría durar hasta el 2022.

Vía: IGN