Foto Mark Hamill y Natalie Portman se vuelve viral

El día de ayer se llevaron a cabo los Golden Globes. Además de presenciar la ceremonia que da pie a la temporada de premios, detrás de la mirada del público en general se llevó a cabo una reunión que muchos fans de Star Wars habían estado esperando por años, puesto que Mark Hamill y Natalie Portman convivieron en este evento.

Durante la ceremonia de ayer, Hamill compartió una foto en compañía de Portman detrás del escenario principal. Esto fue lo que comentó el actor en su cuenta oficial de Twitter:

Now I have finally met my "mother", thanks to the @goldenglobes. pic.twitter.com/lkRZQgmLmp

— Mark Hamill (@MarkHamill) January 8, 2024