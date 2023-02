Maneras de ahorrar batería del Dualsense de PS5

Al fin la escasez de PlayStation 5 se ha terminado y eso significa que ya hay más consolas en casas de nuevos usuarios de la marca, pero hay un problema que seguro ya detectaron, eso es justamente la corta duración que tiene su control, el Dualsense. Mismo que no ha recibido ningún tipo de manera o revisión a día de hoy para atender dicha cuestión.

Entonces, si recién te has aventurado a comprar tu consola, aquí te traemos unos consejos para poder ahorrar un poco de energía en el control y que no se esté apagando a las dos horas de haber iniciado una partida.

Disminuir la vibración de los controles

Algo que gasta una considerable duración de la batería es la vibración, dado que juegos principales de la marca la utilizan para ponerse más en inmersión con el juego. Esto va también para el uso de los gatillos adaptativos para ciertos títulos. Entonces si se quiere tener más tiempo sin conectar el control a la consola para que se cargue hay que disminuirlos.

Para eso hay que presionar el botón del centro, ir a la opción de accesorios, seleccionar el control correspondiente y presionar en configuración. Después vamos a la intensidad de vibración o del efecto de disparo. Así se puede disminuir al mínimo, eso hará que no se gaste mucho la batería. Eso sí, algunas experiencias pueden sentirse incompletas si se hace.

Cargar el control en modo de reposo

Otro detalle es el de poder cargar el control cuando la consola está en modo de reposo, ya que mientras descansas también lo puede hacer la batería, así cuando la vuelvas a arrancar estará completamente cargado. Lo bueno, es que te puedes fijar en la luz del mismo para saber si ya está lleno de energía o si aún le falta algo para tenerlo al máximo.

También puedes elegir que durante cierto tiempo los USB distribuyan energía, y que después dejen de hacerlo para no gastar luz en vano.

Apagar el control si no se está usando

Hay usuarios que se ponen un maratón de series o películas en el sistema, pero su error es no saber que la batería se sigue gastando aunque no estén haciendo ningún tipo de movimiento. Entonces, es bastante recomendable apagarlo, esto para que no suceda que cuando estás viendo un episodio se te notifique que se ha quedado sin una gota de energía.

Bajar la luz del control y apagar el micrófono

También existe la opción de apagar el micrófono que viene integrado en el control, dado que muchos usuarios que se compran la consola realmente no juegan en línea experiencias como Fortnite u otros más. Por su parte la luz que viene desde el Dualshock 4 a veces es más intensa de lo que debería, por lo que es una idea esencial el disminuirla.

Recuerda que el PS5 y sus controles ya están disponibles en tiendas.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Ojalá Sony saque un nuevo modelo a futuro, dado que por ahora la batería es decepcionante la verdad. Ya veremos si con la versión slim le hacen un aumento de tamaño a la misma.