Nintendo no piensa bajar el precio del Switch

Pese a que el Switch alcanzó un nuevo hito en ventas, con más de 122 millones de consolas vendidas en todo el mundo, Nintendo también bajó las expectativas de ventas para el año fiscal en curso. Es así que muchos se preguntan si la compañía tiene pensado reducir el precio de su hardware o software conforme nos adentramos al sexto año del Switch en el mercado. Lamentablemente, parece que este no será el caso.

Durante una junta de inversionistas, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, fue cuestionado ante la posibilidad de que el precio del Switch o sus juegos disminuya para enfrentarse a lo que el ejecutivo llamó un “periodo inexplorado”. Esto fue lo que comentó:

“Creemos que ahora estamos entrando en un territorio desconocido dentro de nuestro negocio dedicado a las consolas de juegos. Dentro de este entorno, no será fácil vender hardware al mismo ritmo que antes. Como resultado, nos damos cuenta de que nuestro nuevo desafío será convencer a los consumidores que están considerando nuevas compras, compras de reemplazo o compras adicionales para elegir Nintendo Switch. En cuanto al hardware, creemos que habrá oportunidades para que nuevos clientes compren nuestros productos proponiendo tanto títulos nuevos como clásicos. También creemos que continuar con el ciclo de vida de Nintendo Switch generará oportunidades para que los consumidores jueguen software adicional. Por ejemplo, durante el pasado mes de diciembre, los consumidores totales de Nintendo Switch alcanzaron un récord y muchos continúan jugando a Nintendo Switch. Por lo tanto, es integral mostrar el atractivo de Nintendo Switch a través de futuras propuestas de software para los clientes que están considerando comprar hardware nuevo, hardware de reemplazo o hardware adicional”.

Respecto a los juegos que veremos en un futuro, aún están en camino Tears of the Kingdom Advance Wars 1+2 Re-boot Camp, Metroid Prime 4, Pikmin 4 y Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Junto a esto, el Nintendo Direct de hoy podría revelar más títulos para esta consola.

Por si fuera poco, Nintendo también podría expandir la oferta del Switch Online, con la inclusión de juegos del Game Boy o GameCube, algo que se ha rumoreado por algún tiempo. En temas relacionados, las acciones de la compañía han bajado. De igual forma, Tears of the Kingdom podría sufrir un retraso.

Nota del Editor:

Nadie esperaba que el precio oficial del Switch y sus juegos bajara de precio en esta época. Nintendo usualmente no hace, y en su lugar ofrece modelos más accesibles, como es el caso del Switch Lite. Solo nos queda esperar al Direct de hoy para conocer algunos de los planes de la compañía para el futuro.

Vía: VGC