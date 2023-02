Hoy se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct, y entre todos los anuncios, los fans esperan ver un otro vistazo a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido información que ha causado una serie de preocupaciones. De esta forma, ahora se cree que Nintendo anunciará que aumentará el precio de sus juegos, o que la exclusiva del Switch será retrasada.

Durante la noche del día de ayer, la eShop del Switch listó a Tears of the Kingdom a $69.99 dólares, lo cual comenzó una serie de rumores y especulaciones sobre el aumento de precio en los juegos de Nintendo, similar a lo que compañías como PlayStation ya han implementado. Aunque esta información fue eliminada momentos después, las pre-órdenes en varias tiendas se detuvieron.

Seguido de la confusión creada por la eShop, tiendas como GameStop, Best Buy y Amazon dejaron de tomar pre-órdenes de Tears of the Kingdom en Estados Unidos. Al darse a conocer esta información, el público comenzó a señalar que en lugar de tener buenas noticias el día de hoy, se daría a conocer que esta entrega sufriría de otro retraso.

Por su parte, Nintendo no ha emitido un comunicado sobre el posible aumento de precio en sus juegos o el supuesto retraso de Tears of the Kingdom. Sin embargo, con el Direct planeado para las 4:00 PM, solo es cuestión de tiempo antes de que tengamos una respuesta oficial a estas dos dudas.

Te recordamos que, hasta el momento, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará al Nintendo Switch el próximo 12 de mayo de 2023. En temas relacionados, puedes disfrutar del Direct de hoy en vivo aquí.

Nota del Editor:

La emoción del público se ha transformado en miedo. Si bien nada es oficial por el momento, esto no pinta un panorama positivo para los fans de Zelda. Aunque aún es posible que Tears of the Kingdom salga este año, el retraso sería algo que a la comunidad no le agradaría.

