Los servidores de Xbox se vuelven a caer

A principios de la semana, PlayStation Network experimentó una serie de problemas graves que afectó la experiencia de múltiples jugadores a nivel mundial. Ahora, se ha revelado que los servicios de Xbox se encuentran en una situación similar, bloqueando elementos como el juego en la nube. Afortunadamente, esto ya está en proceso de ser solucionado.

En la madrugada del día de hoy, 2 de octubre de 2024, Xbox confirmó que sus servidores comenzaron a experimentar una serie de problemas alrededor de las 5:00 AM, bloqueando el acceso a las cuentas de los usuarios, causando dificultades para interactuar con grupos y otras actividades sociales, y ocasionando fallas para jugar desde la nube. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We are aware users are experiencing issues with sign-in, launching games, and joining parties. Support teams currently are looking into this, and we will provide an update here and on our status page. https://t.co/PzAdjUXo7T

— Xbox Support (@XboxSupport) October 2, 2024