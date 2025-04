Fans están haciendo comparaciones entre Switch 2 y Xbox One

Como mencionamos el precio ha generado controversia entre algunos fanáticos, quienes incluso lo han comparado con Xbox One. Tras el anuncio del costo oficial de la nueva consola, fijado en $449.99 dólares, usuarios en redes sociales expresaron su inconformidad por la aparente falta de comunicación clara por parte de la empresa. La situación se intensificó luego de que Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, ofreciera declaraciones que no fueron bien recibidas por el público.

En una entrevista defendió el precio asegurando que es “adecuado para el valor de la consola y la experiencia de juego en general”. No obstante, admitió que este podría quedar fuera del alcance de algunos consumidores. Esta última frase fue comparada por algunos con una declaración de Don Mattrick, exejecutivo de Microsoft, quien en 2013 fue duramente criticado por sugerir que quienes no tuvieran acceso a internet podían optar por una 360 en lugar de la recién anunciada Xbox One.

Aunque la intención de Bowser era señalar que la Switch original continuará recibiendo soporte tras el lanzamiento de la 2, varios usuarios interpretaron su comentario como una respuesta insensible ante las preocupaciones económicas del público. Esto ha provocado que la consola sea vista por algunos como una propuesta poco accesible, en especial en un contexto de incertidumbre financiera.

No es la primera vez que se hacen estas comparaciones. Los usuarios en redes sociales también equipararon características como las Game Key Cards o el enfoque en funciones en línea con decisiones tecnológicas impopulares de Microsoft en el pasado. A medida que se acerca su lanzamiento, Nintendo enfrentará el reto de aclarar su mensaje y reconectar con los consumidores más críticos.

La consola se lanza el 5 de junio.

Vía: NL