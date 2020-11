Los servidores de Shadow of Mordor llegarán a su fin en diciembre

Warner Bros. Interactive Entertainment tiene pensado cerrar los servidores para Middle-Earth: Shadow of Mordor a finales de este año. Como consecuencia, las funciones online del título también se volverán inactivas, impidiéndote conseguir el trofeo Platino del juego en PS4. Específicamente, será el 31 de diciembre cuando los servidores lleguen a su fin.

De acuerdo con la página oficial del juego en la PlayStation Store, ciertas funciones online dejarán de funcionar dentro de poco. La lista completa de elementos que se verán afectados es la siguiente:

– La Nemesis Forge ya no estará disponible. Los jugadores no podrán transferir sus nemesis de Shadow of Mordor a Shadow of War.

– Las misiones de Vendetta y los Leaderboards ya no estarán disponibles.

– WBPlay tampoco estará disponible, pero las runas épicas Orc Hunter y Gravewalker se añadirán automáticamente a todos los jugadores.

Las misiones de Vendetta son lo que evitarán que los jugadores obtengan todos los Trofeos o Logros, pues se requiere completar cierto número de ellas.

