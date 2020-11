Days Gone tendrá mejora gratuita para PS5

Cada vez son más los desarrolladores que confirman mejoras gratuitas de sus juegos para PlayStation 5, y ahora podemos sumar a Sony Bend a esa lista. El estudio confirmó que su más reciente proyecto, Days Gone, también tendrá una serie de actualizaciones para esta nueva consola y acá te decimos exactamente cuáles son.

Vía Twitter, los desarrolladores confirmaron que Days Gone se podrá jugar a 60FPS y resolución 4K en PS5:

If you’re taking a ride on the Broken Road for the first time, or finishing up NG+, here’s what you can expect when you boot up #DaysGone on the #PS5:

📺 Up to 60FPS w/ Dynamic 4K

💾 Save Transfers from PS4 to PS5 pic.twitter.com/qP2ugQO4hc

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) November 3, 2020