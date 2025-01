Los Joy-Con del Switch 2 se usaría con mouse

La revelación del Nintendo Switch 2 no solo nos dio un buen vistazo a la consola, así como al siguiente Mario Kart, sino que también alimenta uno de los mayores rumores de los Joy-Con. Por meses, se ha mencionado que los controles podrán ser usados como un mouse para juegos como Civilization VII. Ahora, este avance indicaría que esto sí sucedería.

Aunque por el momento no hay información oficial al respecto, durante el video de revelación del Switch 2 podemos apreciar un momento en el que un par de Joy-Con viajan sobre una superficie, con el lado que se conecta a la consola hacia abajo, en un proceso muy similar a lo que se haría con un mouse tradicional. Incluso se puede apreciar lo que parece un aditamento extra para hacer esto posible, lo que da más credibilidad a la teoría.

Esto sería posible gracias a un sensor en el interior de los Joy-Con, similar a lo que encontramos en un mouse. Sin embargo, Nintendo no ha confirmado oficialmente que esto sea cierto. Los fans han especulado que esto podría usarse para juegos que tradicionalmente usan un mouse, como bien lo podría ser DOOM Eternal o Civilization VII, pero otros han sugerido que, considerando la historia de la Gran N, también podría usarse de formas nuevas e innovadoras con el software first party.

Solo nos queda esperar al 2 de abril, cuando se lleve a cabo un Nintendo Direct enfocado en la consola, para tener las respuestas. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el Switch 2 aquí. De igual forma, los nuevos Joy-Con sí tendrán un botón adicional.

Nota del Autor:

Esta es una idea interesante, pero no sé qué tan popular será. Un Joy-Con no es un mouse, por lo que probablemente algunos no quieran usarlo de esta forma, y si bien algunos títulos seguramente se beneficiarán, no todos harán uso de esta tecnología.

Vía: Nintendo