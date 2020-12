Los Game Awards 2020 se transmitirán en resolución 4K UHD, pero solo en esta plataforma

Este jueves, 10 de diciembre, finalmente se llevarán a cabo los Game Awards 2020, ceremonia de premiación en la cual se reconoce a los títulos más importantes y aclamados del año. Si estabas esperando disfrutar del evento en toda su gloria, entonces te tenemos muy buenas noticias puesto que la transmisión estará en 4K UHD, pero solo en cierta plataforma.

Vía Twitter, Geoff Keighley, anfitrión y organizador de los Game Awards, confirmó lo siguiente:

On @YouTubeGaming we will be offering #TheGameAwards live and exclusively in 4K UHD resolution.

Set a reminder on this video to watch:https://t.co/UM5y04rFmT

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2020