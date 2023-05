Los diez mejores juegos de lo que va de 2023

¡Los videojuegos de 2023 han llegado con fuerza, varias sorpresas y algunos juegos muy anticipados! En lo que va del año, hemos sido testigos de increíbles lanzamientos que han dejado a los jugadores maravillados y cautivados. Desde aventuras épicas como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hasta emocionantes juegos de acción como el regreso de The Last of Us, esta industria nos ha ofrecido una amplia variedad de experiencias de juego de alta calidad.

En esta nota, exploraremos los videojuegos mejor calificados de lo que va de 2023, de acuerdo a Metacritic. Aquellos títulos que han capturado la atención de los jugadores y han dejado una impresión duradera en la industria. Únete a nosotros mientras descubrimos los juegos que están liderando la carga y marcan el rumbo para un emocionante año en el mundo de los videojuegos.

10. Moss: Book II – PlayStation 5

Quill ha vuelto, y la están persiguiendo. Aquellos que buscan deshacer este mundo están desesperados por el Cristal que ella posee, y no se detendrán ante nada para arrebatárselo. Pero la joven heroína tiene un plan propio, uno que podría finalmente poner fin al implacable dominio de los Arcanos y restaurar la paz en Moss una vez más.

Metascore: 90

9. Persona 4 Golden – Switch

Extraños rumores sobre el Canal de Medianoche se propagan lentamente por el pueblo rural de Inaba, el nuevo hogar del protagonista, justo cuando comienzan una serie de misteriosos asesinatos. A medida que el protagonista y sus compañeros persiguen la verdad, se encuentran abriendo la puerta a otro mundo.

Metascore: 90

8. Resident Evil 4 – Xbox Series X

Resident Evil 4 es un remake del Resident Evil 4 original de 2005. Reimaginado para 2023 para ofrecer un survival horror de última generación. Resident Evil 4 conserva la esencia del juego original, al tiempo que introduce una jugabilidad modernizada, una historia reimaginada y gráficos detallados de forma vívida para convertirse en el último juego de survival horror en el que la vida y la muerte, el terror y la catarsis se cruzan.

Metascore: 91

7. Xenoblade Chronicles 3: Expansion Pass Wave 4 – Future Redeemed – Switch

Ubicado antes de los eventos de Xenoblade Chronicles 3, únete a un elenco de personajes nuevos y conocidos en este escenario de historia original que conecta las tres entregas de la serie Xenoblade Chronicles. Future Redeemed también cuenta con nuevas mecánicas de batalla, como Unity Combo, donde dos personajes pueden atacar al unísono.

Metascore: 92

6. Resident Evil 4 – PC

Increíble pero Resident Evil 4 ocupa otro lugar, ahora con su versión para PC, sin duda un juego del que se estuvo hablando desde su lanzamiento y una compra segura.

Metascore: 92

5. Resident Evil 4 – PlayStation 5

Resident Evil 4 repite de nuevo en este conteo debido a que se toman en cuenta las plataformas en las que los juegos se lanzan, en este caso, con una mejor calificación en su versión para PlayStation 5.

Metascore: 93

5. Tetris Effect Connected – PlayStation 5

Tetris Effect: Connected es Tetris como nunca lo has visto, oído o sentido antes; una reinventación increíblemente adictiva, única y asombrosamente hermosa de uno de los juegos de rompecabezas más populares de todos los tiempos, de la mano de las personas que te trajeron el galardonado Rez Infinite y el legendario juego de rompecabezas Lumines.

Metascore: 93

3. The Witcher3: Wild Hunt – Complete Edition – Xbox Series X

Eres Geralt de Rivia, un mercenario cazador de monstruos. Ante ti se encuentra un continente devastado por la guerra y plagado de criaturas que puedes explorar a tu antojo. ¿Tu contrato actual? Seguir el rastro de Ciri, la Niña de la Profecía, un arma viviente capaz de cambiar la forma del mundo. La Edición Completa incluye el juego base, ofreciendo una inmensa aventura de mundo abierto con una duración de más de 100 horas, así como sus dos enormes expansiones de historia.

Metascore: 94

2. Metroid Prime Remastered – Switch

La cazadora de recompensas intergaláctica Samus Aran recibe una señal de socorro de una fragata destrozada en órbita alrededor del planeta Tallon IV. Al investigar, la fragata se revela como una nave de investigación de los Piratas del Espacio, hogar de aterradores experimentos genéticos utilizando la misteriosa sustancia Phazon.

Metascore: 94

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Switch

Una aventura épica te espera en tierras y cielos de Hyrule en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch. La aventura es tuya para crear en un mundo alimentado por tu imaginación. En esta secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, decidirás tu propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y las misteriosas islas flotantes en los vastos cielos.

Metascore: 96

Vía: Metacritic

Nota del editor: Como pueden ver, Resident Evil 4 arrasó con tres lugares en el top 10, mientras que Nintendo se hizo de los dos primeros lugares y cuatro casillas en total, está siendo un gran año para el Switch.