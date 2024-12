El final de año no solo es el mejor momento para repasar todo lo bueno que el 2024 nos dejó, sino que también es importante recordar los grandes fracasos. De esta forma, Metacritic ha creado una lista con los peores juegos del 2024, en donde destacan algunos de los títulos que reseñamos en Atomix.

En esta ocasión, Metacritic ha realizado un cambio importante a su lista en comparación con años pasados. En lugar de solo tomar en consideración juegos de consolas y PC, la selección de este año también cuenta a los lanzamientos de móviles y realidad virtual. En dado caso de que algún título sea multiplataforma, se ha elegido a la versión con la peor calificación. Sin más que agregar, estos son los 10 peores juegos de 2024:

Metal Slug Attack Reloaded – Switch (48/100)

Looney Tunes: Wacky World of Sports – PS5 (47/100)

PO’ed: Definitive Edition – PC (46/100)

TRANSFORMERS: Galactic Trials – PS5 (45/100)

Stranger Things VR – Meta Quest (44/100)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash – PS5 (44/100)

Food Truck Simulator – Xbox One (43/100)

HappyFunland – PSVR2 (41/100)

Devil May Cry: Peak of Combat – Mobile (41/100)

Utopia City – PC (23/100)

En el caso del primer puesto, Utopia City es un shooter de ciencia ficción en primera persona ambientado en un mundo distópico y virtual, que ofrece una narrativa al estilo Matrix, un aspecto visual sombrío incluso para los estándares de 2006 y una falta general de imaginación. En general, los títulos de esta lista carecen de factores positivos que logren ser destacables. Notablemente, Concord y Suicide Squad: Kill the Justice League no están presentes en la lista de este año. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Metal Slug Attack Reloaded aquí. De igual forma, esta es nuestra reseña de Jujutsu Kaisen Cursed Clash.

Nota del Autor:

Me sorprende no ver más shovelware, lo cual indicaría que 2024 no fue un año tan malo para los videojuegos, pero cada uno de los 10 títulos en esta lista no merece siquiera que alguien voltee a verlos.

Vía: Metacritic