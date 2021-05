LOKI adelanta su fecha de estreno en Disney+

Con The Falcon and the Winter Soldier en el pasado, los fans del MCU esperan con ansias la serie de LOKI. Ahora, parece que Marvel y Disney están conscientes de esto, por lo que han adelantado la fecha de estreno de este show. Así es, LOKI ya no estará disponible en Disney+ el próximo 11 de junio, sino un par de días antes.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que LOKI se estrenará el próximo miércoles 9 de junio, dos antes de lo planeado. Aunque no se ha revelado la razón para esta decisión, ese mismo día comenzará una nueva línea de cómics protagonizada por Loki, por lo que la serie puede ser usada como una forma de promocionar esta historia en papel.

Wednesdays are the new Fridays 🗓 Mark your calendars for new episodes of Marvel Studios' #Loki, streaming Wednesdays starting June 9 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/lssZkg08G2 — Marvel Entertainment (@Marvel) May 5, 2021

LOKI nos presenta las aventuras de este personaje después de su aparición en Avengers: Endgame. Es importante mencionar que esta no es la versión que vimos por última vez en Infinity War, sino la que perdió la batalla de Nueva York en Avengers de 2012.

Recuerda, LOKI se estrenará en Disney+ el próximo 9 de junio de 2021.

