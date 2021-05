Niño de cinco años termina Bloodborne.¿Son o no difíciles los juegos de FromSoftware?

Parece que una vez más ha llegado el momento de hablar sobre la dificultad en los videojuegos, específicamente, en las obras de FromSoftware. Recientemente, el usuario de Twitter conocido como Robbie Fox, publicó un video en donde revela que su hijo de cinco años logró terminar Bloodborne en PS5, y los jugadores ya tienen sentimientos encontrados.

De acuerdo con Robbie Fox, su hijo de cinco años, Ezra Fox, logró terminar Bloodborne después de 21 horas en Yharnam, esto después de mucho esfuerzo y dedicación. De igual forma, se menciona que el Padre Gascoigne y la Sombra de Yharnam fueron los únicos jefes que le impusieron un gran reto al niño. Junto al video, el padre emitió un mensaje en donde menciona que:

EZRA HAS OFFICIALLY BEAT BLOODBORNE!

I don’t want to hear Game Journalists or Writers complain again about difficulty in games!

We don’t need “Easy modes” in every game! If my 5 year old can do it, so can you!

Please like/retweet because he deserves it! And follow to see more! https://t.co/SAnxaJi4uR pic.twitter.com/6iiRUCU6um

— RobbieFox 🎮⚽️ (@RobbieFox1) April 29, 2021