Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 ya tiene fecha de estreno en Switch

En febrero de este año, Activision confirmó que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 no solo estaría llegando a consolas de nueva generación, sino que los fans también podrán llevarlo a dónde quieran gracias a la portabilidad del Nintendo Switch. Meses más tarde, finalmente tenemos la fecha exacta para su estreno en la consola híbrida.

Vía Twitter, la Gran N se responsabilizó por compartir la noticia:

Grab your board and #NintendoSwitch, and get ready to drop in to @TonyHawktheGame 1+2 on June 25th!

Skate through all the classic levels with some of your favorite pro skaters and a whole lot more.

🛹: https://t.co/H4HKkmgysa pic.twitter.com/WBUMpz7CDV

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 5, 2021