Level-5 es uno de los estudios más amados por el público. El equipo japonés actualmente está trabajando en múltiples proyectos planeados para los próximos años. De esta forma, el día de hoy se llevó a cabo Level-5 Vision 2024: To the World’s Children, en donde compartieron más información sobre algunos de sus proyectos en puerta y, para la sorpresa de muchos, revelaron un título completamente nuevo.

Durante esta presentación, Level-5 confirmó que DecaPolice, título que estaba planeado para llegar en algún punto del 2024, se ha retrasado hasta el 2026. Esto era algo que ya se había rumoreado, y por fin se ha confirmado. Junto a esto, se ha revelado que además de la versión de Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5, también están trabajando en una versión para PC.

Siguiendo con las fechas de lanzamiento, se ha confirmado que FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time estará disponible en algún punto del próximo mes de abril del 2025 en Nintendo Switch. Lamentablemente, se desconoce el día exacto de lanzamiento. De igual forma, se ha revelado que esta entrega también llegará a otras plataformas, aunque por el momento se desconoce a cuáles se refiere el estudio, pero probablemente se trate del PS4, PS5 y PC.

Por su parte, Professor Layton and the New World of Steam sigue en desarrollo, y estará disponible en algún punto del 2025. Si bien Level-5 no compartió más detalles sobre la fecha de lanzamiento del título, el estudio aseguró que el proyecto avanza de forma positiva, y es probable que no veamos algún retraso, por lo que solo tenemos que esperar a que esta entrega llegue a nuestras manos.

Para todos los fans de Inazuma Eleven, el evento de hoy nos dio un vistazo a dos proyectos de este anime. Por un lado, se ha confirmado que Inazuma Eleven: Victory Road se ha retrasado, y ahora llegará a PS4, PS5, Swiitch, PC, así como dispositivos iOS y Android hasta junio del 2025. De igual forma, se reveló Inazuma Eleven RE, un remake del primer título en esta serie, el cual estará disponible en PS4, PS5, Switch y PC en algún punto del 2026.

Por último, pero no menos importante, Level-5 reveló una propiedad completamente nueva, conocida como Holy Horror Mansion. Este será el proyecto multimedia más grande para el estudio. Similar a Yo-Kai Watch, la compañía ya está pensado en la forma de crear producciones adicionales a un videojuego, como un anime y manga. Por el momento no hay fecha de lanzamiento o plataformas confirmadas para el título, pero en la primavera del 2025 se llevará a cabo una presentación especial en donde se revelan los planes del estudio con Holy Horror Mansion. Esta es la descripción del proyecto:

“Una conmovedora historia de terror sobre una familia misteriosa… El joven héroe, que vive en una mansión en lo alto del edificio de apartamentos de su abuela, encuentra una cámara en una habitación cerrada, se encuentra con un fantasma y se ve envuelto en todo tipo de problemas”.

Estos son los proyectos que Level-5 tiene en puerta, y para todos los fans de la compañía, todo parece indicar que el 2025 y 2026 serán un par de años muy entretenidos. Solo nos queda esperar para tener más información más concreta sobre las fechas de lanzamiento de estos proyectos. En temas relacionados, Level-5 quiere experimentar con juegos para adultos. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Megaton Musashi W: Wired.

Es muy bueno ver que Level-5 está trabajando en tantos proyectos. Si bien la nueva información de DecaPolice y Professor Layton and the New World of Steam es interesante, lo más llamativo fue la revelación de su nueva propiedad, algo que podría llegar a ser un fenómeno, al menos en Japón.

