LEGO rechazó modelos de TLOZ y Metroid

El programa de LEGO Ideas permite que los fans postulen sus propias ideas para después, con suerte, ver sus conceptos como productos oficiales. Recordemos que hace tiempo un set de Sonic Mania fue aprobado, y actualmente está en desarrollo. De esta forma, recientemente propuestas para paquetes de The Legend of Zelda, Metroid y Animal Crossing llegaron a la selección final, pero ninguno fue aprobado.

Considerando que Nintendo actualmente cuenta con una buena relación con LEGO, uno podría llegar a pensar que estas ideas serían aprobadas. Sin embargo, la compañía de juguetes ha decidido rechazar estos proyectos. Por el momento no hay una razón clara para esto, pero es muy probable que el proceso de licenciar estas propiedades sea algo a lo que la Gran N no esté dispuesta a aceptar por el momento.

En cuanto a los ganadores de esta selección, aquí encontramos modelos de Blanca Nieves y los Siete Enanitos, un cuarteto de Jazz, así como a la oficina de The Office. En temas relacionados, se han anunciado nuevos sets de The Batman. De igual forma, este será el precio del Expansion Pass del Nintendo Switch Online.

Nota del Editor:

El trabajo de los fans se ve impresionante, especialmente el modelo de Metroid. Es una lástima que Nintendo no esté dispuesto a llevar a sus propiedades a LEGO. Mario ha demostrado ser éxito, así que un desempeño similar podría suceder con The Legend of Zelda. Esperemos que la compañía cambie de opinión en un futuro.

Vía: LEGO