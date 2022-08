Las películas de DC tomarán un camino similar al de Marvel

Desde que las películas del universo DC empezaron a surgir, ni los mismos fans tenían tan claros los planes que tenía Warner Bros. para conectar las franquicias más importantes de superhéroes. Pero ahora gracias a una aclaración actual del CEO de estas cintas, David Zaslav, parece que el camino a seguir está mucho más claro hacia los próximos meses.

Como parte de las finanzas trimestrales de Warner Bros. Discovery, el ejecutivo subió al escenario para responder preguntas sobre el futuro de la compañía, particularmente a la luz de la cancelación de Batgirl a pesar de que la película estaba casi terminada. Ante esto se anunció un reinicio para las cintas, afirmando tener un plan de diez años, algo similar a lo que Marvel hizo.

Aquí sus declaraciones:

Hemos hecho un reinicio. Hemos reestructurado el negocio en el que nos vamos a centrar, donde habrá un equipo con un plan de diez años centrado solo en DC. Es muy similar a la estructura que Alan Horn y Bob Iger armaron de manera muy efectiva con Kevin Feige en Disney.

No vamos a estrenar ninguna película antes de que esté lista. No vamos a lanzar una película para hacer una cuarta parte, no vamos a lanzar una película donde el enfoque será “¿cómo hacemos que cada una de estas películas, en general, sea lo mejor posible?”