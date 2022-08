Revelan posible precio de la suscripción familiar de Game Pass

Actualmente se sabe que hay una versión beta de la suscripción familiar de Xbox Game Pass, misma que ha llegado a países como Colombia e Irlanda de forma reciente para los Insiders. Y ahora, un periodista comenta el posible precio que tendría, esto con un descuento que parece importante para todo lo que ofrece el servicio de suscripción.

Jez Corden de Windows Central revela que la membresía familiar sería de $24.99 USD según sus informantes, esta información puede ser correcta, dado que el usuario dio a conocer el método familiar antes que la propia Microsoft. Y si la suscripción actual cuesta $14.99 USD, solo se añadirían $10 USD adicionales para que cuatro personas jueguen.

I was told back when I originally reported on this that the planned price for the U.S. market was $24.99 for up to 4 family friendos attached to your Microsoft Account, similar to Office 365 for fams. https://t.co/6TiYt9NgaI

— jez (@JezCorden) August 4, 2022