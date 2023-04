Lanzan comunicado respecto a Star Wars Jedi: Survivor para PC

Después de tanto tiempo de espera al fin se ha lanzado Star Wars Jedi: Survivor en las consolas y PC, con calificaciones en su mayoría positivas y que nos demuestra que ha cumplido como secuela. Sin embargo, no todo ha sido positivo pues al menos en la versión para Steam se ha contado con un rendimiento que no cubre la calidad esperada por los fans.

Ante esto, el equipo de Respawn Entertainment lanzó un comunicado hacia quienes lo compraron en dicha versión, asegurando que ya se está trabajando para hacer mejoras a la brevedad posible. Se hace énfasis especial en las personas con equipos de Gama Alta, quienes en teoría deberían tener menos problemas por la potencia de sus componentes.

Acá lo puedes checar:

A note from the Jedi Team on the PC version of Star Wars Jedi: Survivor pic.twitter.com/C3bp78VICr

— EA Star Wars (@EAStarWars) April 28, 2023