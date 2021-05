La versión mejorada de The Elder Scrolls Online ha sido retrasada

La versión mejorada de The Elder Scrolls Online estaba prevista para estrenarse el próximo 8 de junio en PlayStation 5 y Xbox Series X/S, pero lamentablemente ya no será así. La cuenta oficial del juego confirmó vía Twitter que esta actualización ha sido retrasada, aunque no por mucho.

A través de un comunicado oficial, Bethesda reveló que no será hasta el 15 de junio cuando los fans del juego puedan empezar a disfrutarlo nativamente en nuevas consolas.

The Elder Scrolls Online: Console Enhanced will now launch June 15. https://t.co/ZCBYWXCX2i pic.twitter.com/9QGNLrkTto — The Elder Scrolls Online (@TESOnline) May 24, 2021

De acuerdo con Bethesda, estarán postergando su estreno para que no se junte con el de la actualización de Blackwood, que esa sí saldrá el 8 de junio. La idea es darle la debida atención a esta actualización, como a la mejora next-gen, en caso de que surjan complicaciones, lo cual tiene todo el sentido del mundo.

Fuente: Bethesda