La serie de Yakuza regresa a Game Pass

El momento quincenal que muchos han estado esperando ya está aquí. Como sucede cada martes de principios de mes, Xbox ha compartido la lista de juegos que llegarán a Game Pass en los próximos días, y en esta ocasión tenemos una selección que va desde títulos para niños, hasta experiencias para adultos.

En esta ocasión, la lista de novedades para Game Pass nos ofrece títulos como Yakuza 0, Kiwami y Kiwami 2, los remakes de los primeros dos títulos, así como PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls y My Friend Peppa Pig, el GOTY de 2021 para muchos. Esta es la selección completa:

–Last Call BBS (PC) – Disponible hoy mismo

–Yakuza 0 (Nube, Consola y PC) – Disponible hoy mismo

–Yakuza Kiwami (Nube, Consola y PC) – Disponible hoy mismo

–Yakuza Kiwami 2 (Nube, Consola y PC) – Disponible hoy mismo

–DJMax Respect V (Nube, Consola y PC) – 7 de julio

–Matchpoint: Tennis Championships (Nube, Consola y PC) – 7 de julio

–Road 96 (Nube, Consola y PC) – 7 de julio

–Escape Academy (Consola y PC) – 14 de julio

–My Friend Peppa Pig (Nube, Consola y PC) – 14 de julio

–Overwhelm (PC) – 14 de julio

–PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Nube, Consola y PC) – 14 de julio

–PowerWash Simulator (Nube, Consola y PC) – 14 de julio.

Además de My Friend Peppa Pig, los títulos que más llaman la atención son Yakuza 0, Kiwami y Kiwami 2. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que estos tres títulos en particular están disponibles en Xbox Game Pass, ya que llegó un momento donde toda la serie de Yakuza estuvo disponible en este servicio, algo que volverá a suceder hoy mismo.

Así es, toda la serie de Yakuza, desde 0 hasta Like a Dragon, está en Xbox Game Pass. En temas relacionados, estos son los juegos para Games With Gold en julio. De igual forma, estos son los títulos que llegaron a Game Pass hace 15 días.

Nota del Editor:

Como un fan de Yakuza, no puedo dejar de recomendar estos juegos. Yakuza 0 es un fantástico punto de entrada para la serie, y si la primera aventura canónica de Kazuma Kiryu y Goro Majima es de tu agrado, ya tienes a tu disposición todas las aventuras de esta fantástica serie.

