La serie de The Last of Us iba a ser película

Por mucho los fans de PlayStation están esperando el mes de enero de 2023, y la razón es el estreno de la próxima serie de televisión enfocada en The Last of Us para la cadena de HBO. Y si bien darle formato episódico es una idea que parece de lo más acertada, en un pasado se estaba pensando que la adaptación iba a llegar a la pantalla grande.

De hecho, el productor de la cinta iba a ser ni más ni menos que el famoso Sam Raimi, director de las primeras tres películas de Spider-Man que se hicieron famosas con la actuación de Tobey Maguire. En una charla reciente, Neil Druckmann, uno de los máximos responsables de la saga, comenta el por qué al final no se llegó a dicho acuerdo.

Todo ya se había pensado en 2014 con Screen Gems, productora de Sony que se dedica a la creación de películas, apostando por traer la adaptación al cine tras el éxito que fue el videojuego en 2013. Y el detonante para que optarán hacer la cancelación es el “tipo de proyecto de particular” que la compañía estaba buscando y que al final no convenció en papel.

La empresa proponía constantemente una historia donde todo fuera “más grande y más sexy”, tomando de referencia a Guerra mundial Z (2013) con Brad Pitt. Sin embargo, y por fortuna, el equipo de escritura no logró ceder a tales exigencias, por lo que al final se canceló. Seguramente es una decisión que los más puristas de la franquicia agradecerán.

Recuerda que la serie de The Last of Us se estrena el próximo 15 de enero.

Vía: The New Yorker

Nota del editor: Es una alivio que Neil no haya permitido que esto pasase en su momento, dado que se hubiera tratado de un fracaso más de la historia de los videojuegos. Ya veremos si su visión de la historia queda aceptable en los próximos días.