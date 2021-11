Durante el Día de Inversionistas de Disney del año pasado se anunciaron varios proyectos relacionados con Star Wars. Uno de estos fue Rangers of the New Republic, un spin-off de The Mandalorian enfocado en el personaje de Cara Dune. Sin embargo, Gina Carano, la actriz de este papel, fue despedida de Lucasfilms a principios de 2021 tras de realizar varios comentarios inapropiados. Después de meses sin información sobre esta serie, se ha confirmado que Rangers of the New Republic ha sido cancelada.

En una reciente entrevista con Empire Magazine, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilms, ha señalado que nunca se escribió un guion o algo parecido para esta serie. El último reporte sobre Rangers of the New Republic surgió en mayo de este año, en donde se mencionó que este proyecto se encontraba inactivo en ese momento. Esto fue lo que comentó Kennedy al respecto:

“Nunca habíamos escrito algún guion ni nada sobre eso. Estoy segura de que parte de eso figurará en episodios futuros de The Mandalorian”.

Por su parte, Kennedy mencionó que algunos de los elementos que iban a estar disponibles en Rangers of the New Republic serán empleados en futuros episodios de The Mandalorian. Lamentablemente, parece que este no es el único proyecto con problemas, ya que la película de Rogue Squadron también ha entrado en una pausa indefinida.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, esta es una mala noticia. Si bien no teníamos idea de qué iba a suceder en esta serie, la oportunidad de conocer más sobre este universo después de los eventos del Episodio VI era algo que muchos esperábamos. Al menos aún tenemos la serie de Ahsoka.

