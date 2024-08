La nueva expansión de Pokémon TCG ya tiene fecha

Aunque solo han pasado un par de días desde que se llevaron a cabo los Pokémon World Championships 2024, The Pokémon Company no se detiene, y han revelado la fecha de lanzamiento exacta para la siguiente expansión del juego de cartas, es decir, del TCG.

Por medio de un comunicado oficial, se ha revelado que la expansión de Escarlata y Púrpura-Chispas Fulgurantes para Pokémon TCG estará disponible a partir del próximo 8 de noviembre de 2024. Aquí, todos los jugadores podrán obtener un Exeggutor de Alola ex en su forma Astral y otros poderosos Pokémon de tipo Dragón.

En esta expansión también podemos coleccionar Pokémon ex Teracristal Astrales, entre los que se encuentra Pikachu ex con ataque Rayo Topacio. En esta expansión, los jugadores podrán coleccionar y combatir con cartas inspiradas en el Biodomo, un paraíso artificial que aparece por primera vez en el contenido descargable The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk. Por si fuera poco, también podrás encontrar a Latias ex y Archaludon ex junto a nuevas cartas de AS TÁCTICO. Estas son algunas de las cartas más destacadas de esta expansión:

Ocho cartas de AS TÁCTICO

Ocho Pokémon ex Teracristal Astrales y nueve Pokémon ex Teracristal

23 Pokémon de rareza Rara Ilustración

11 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Seis cartas de rareza Rara Híper doradas y grabadas en relieve

Los fans también pueden esperar la nueva colección Grandes Aventuras de TCG, que se lanzará a partir del 15 de noviembre de 2024 en las tiendas participantes. Creada en colaboración con la serie Horizontes Pokémon, este paquete presenta a los dos protagonistas de la serie, Liko y Rod, y a sus respectivos compañeros, Sprigatito y Fuecoco.

Si no puedes esperar al lanzamiento de esta expansión, te dará gusto escuchar que tendrás la oportunidad de jugar con Escarlata y Púrpura-Chispas Fulgurantes antes de tiempo en uno de los muchos torneos de Prelanzamiento. Estos eventos se llevarán a cabo dentro del programa de Play! Pokémon a partir del 26 de octubre en tiendas participantes.

Recuerda, la expansión de Escarlata y Púrpura-Chispas Fulgurantes para Pokémon TCG estará disponible a partir del próximo 8 de noviembre de 2024. En temas relacionados, los nuevos avatares de Pokémon Go no desaparecerán. De igual forma, esta temporada del anime dejará Netflix.

Nota del Autor:

Es increíble la forma en la que Pokémon TCG sigue creciendo cada par de meses. Parece que constantemente estamos escuchando sobre nuevas expansiones y diferentes cartas que bien podrían cambiar la forma en la que los jugadores competitivos se aproximan a este juego.

Vía: Comunicado oficial.