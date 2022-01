El pasado mes de diciembre, los trabajadores encargados del control de calidad en Raven Software, estudio de Activision Blizzard responsable por Call of Duty: Warzone, comenzaron una huelga como respuesta a los despidos que se llevaron a cabo en su momento. Después de semanas en pie de lucha, el pasado viernes 21 de enero de 2022 se dio a conocer que esta organización por fin había formado el primer gran sindicato de trabajadores de videojuegos en Estados Unidos. Es así que la huelga ha llegado a su fin.

Por medio de un comunicado publicado en la cuenta oficial de A Better ABK en Twitter, se ha dado a conocer que la huelga de trabajadores de Raven Software ha llegado a su fin, y los empleados ahora solo esperan que el sindicato sea reconocido por Activision Blizzard. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Pending the recognition of our union, the Raven QA strike has ended. Unused strike funds are being stored for future organizing/strike efforts.

We'll post or retweet any GWU updates here. Appreciate all the community support throughout the strike!

