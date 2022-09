¿La filtración de GTA VI es real?

En la madrugada del día de ayer se dio a conocer una enorme filtración de GTA VI. Aquí vimos una serie de videos que nos muestran en acción el siguiente gran trabajo de Rockstar. Aunque muchos tomaron por hecho que esta información es verídica, esto debido a lo real que se ve, otros más estaban escépticos. Sin embargo, una fuente confiable de la industria ha confirmado que, sí, la filtración es todo menos una mentira.

Recientemente, se dio a conocer que Jason Schreier, periodista de Bloomberg, se puso en contacto con varios miembros de Rockstar, quienes le han confirmado que todos los videos que hemos visto desde el día de ayer son reales. Claro, todo lo que hemos visto hasta el momento representa un trabajo en proceso, al cual aún le faltan varios años en desarrollo.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022