Como parte del Nintendo Direct de hoy, Konami confirmó la Castlevania Advance Collection, un paquete que recompila los tres juegos del Game Boy Advance así como un cuarto adicional. Debido al tipo de evento en donde se confirmó, muchos asumían que la colección sería exclusivo de la consola híbrida, pero en realidad no es así.

Ahora que ya se dio el anuncio oficial, Konami ha publicado nueva información en su sitio web, misma que confirma que esta colección también está disponible en las demás plataformas. En el caso de PS5 y Series X|S, es una versión retrocompatible, no nativa.

En concreto, la Castlevania Advance Collection incluye Circle of the Moon, Harmony of Dissonance y Aria of Sorrow, con Castlevania: Dracula X como juego adicional.

Podrás disfrutar de todos estos títulos con nuevas funciones, como la opción de rebobinar en el tiempo por si te equivocaste en algún nivel. De igual forma, se añadió una galería de arte con imágenes nunca antes vistas, así como la posibilidad de reconfigurar los controles para una experiencia mucho más personalizada. La Castlevania Advance Collection ya está disponible hoy mismo en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC.

