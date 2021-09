Alguien predijo a Chris Pratt como Mario desde el año pasado

Una de las más grandes sorpresas durante el Nintendo Direct de hoy fue ver a Shigeru Miyamoto revelando a todo el elenco para la nueva película de Super Mario que están realizando en colaboración con Illumination. Chris Pratt será el responsable por prestar su voz al titular plomero de Nintendo, y curiosamente, alguien predijo que así sería desde 2020.

Vía Twitter, un usuario conocido como StheGeneral publicó el 21 de mayo de 2020 lo siguiente:

I’m calling it now, the Mario Bros movie will NOT have Charles Martinet play Mario for no reason and cast someone like Chris Pratt

— StheGeneral (@general_sthe) May 21, 2020