Konami quiere tener sus propios trajes de Metal Gear en Fall Guys

Fall Guys es toda una sensación. No solo los jugadores están disfrutando de este caótico battle royale, sino que varias compañías se han dado cuenta de la popularidad del título y están buscando conseguir una colaboración con el trabajo de Mediatonic. En el pasado vimos a KFC, y ahora es Konami quien buscar sumarse a la diversión.

Por medio de la cuenta oficial de Konami UK en Twitter, se publicó un pequeño arte conceptual que nos muestra skins de Snake en Metal Gear Solid 1, 3 y 5. Sin embargo, a diferencia de la propuesta de KFC, parece que a Fall Guys no le ha llamado mucho la atención esta colaboración, debido a que no hay un intercambio entre las cuentas de Twitter.

❗️TACTICAL FALL GUYS ACTION❗️

We've been carefully designing our ultimate #FallGuys outfits here at KONAMI UK. What do you think, @FallGuysGame? 🤔 pic.twitter.com/N9OigxUzqd

— KONAMI UK (@KonamiUK) August 11, 2020