Disfruta de unas vacaciones de verano gracias al nuevo contenido de GTA Online

¿Triste de no poder salir a disfrutar del verano? No te preocupes, Rockstar y GTA Online te tienen cubierto. El día de hoy se ha dado a conocer la actualización Los Santos Summer Special, la cual nos dará acceso a nuevos vehículos, misiones co-op y mucho más contenido que te hará vivir las mejoras vacaciones de verano que podrás conseguir en estos momentos.

Para comenzar, tendrás acceso a 15 nuevos carros. En dado caso de que seas dueño del superyate, podrás participar en seis misiones co-op. Será mejor que logres completar estos retos lo más pronto posible, ya que conseguirás recompensas extra si logras terminar las misiones durante la primera semana.

GTA Online: Los Santos Summer Special

• 15 new vehicles including new updates at Benny's

• 6 new co-op missions in A Superyacht Life

• New Open Wheel Races + the Open Wheel Race Creator

• New Business Battles

• Diamond Adversary Series

And more: https://t.co/GkhMDLViD3 pic.twitter.com/np9HmqsM40

— Rockstar Games (@RockstarGames) August 11, 2020