Koei Tecmo demanda a responsables de crear videos pornográficos de Dead or Alive

Pese a que la serie de Dead or Alive es bastante famosa, es el spin off enfocado en el voleibol y fanservice, el cual está siendo el centro de atención de una controversia. Recientemente se dio a conocer que Koei Tecmo, responsables de esta serie, han emitido una demanda en contra de las personas que se dedican a la venta de videos pornográficos creados con mods de Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation.

De acuerdo con un documento traducido por Twinfinite, Koei Tecmo tiene planeado realizar una demanda civil y una demanda penal, en contra de los usuarios que decidan infringir el uso de sus propiedades intelectuales al grabar y vender videos pornográficos de sus juegos. El comunicado menciona que algunas personas han utilizado mods para eliminar la ropa de las chicas presentes en Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation, para después grabar y vender DVDs con contenido para adultos protagonizado por los personajes del título.

De igual forma, se menciona que la policía de la prefectura de Kanagawa ya ha identificado a uno de los sospechosos de este negocio, y se ha emitido una demanda en su contra. Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation es un juego para PC que solo está disponible en Asia y Japón, el cual cuenta con microtransacciones y mecánicas de gacha. Por el momento se desconoce qué tan severas serán las repercusiones de esta infracción al uso de la IP de Koei Tecmo.

Vía: Twinfinite