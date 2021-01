Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning llegará a Nintendo Switch en marzo

En 2012, Kingdoms of Amalur llegó a consolas y PC. Pese a que el juego nos ofreció un interesante mundo abierto y combate entretenido, el título no logró vender tan bien como sus responsables, Kurt Shilling, lo hubieran deseado. Afortunadamente en 2018, THQ Nordic compró esta propiedad y en 2019 vimos Re-Reckoning, una remasterización para PS4, Xbox One y PC. Ahora, el día de hoy se ha revelado que esta entrega por fin llegará a Nintendo Switch en un par de meses.

Por medio de un nuevo tráiler se ha confirmado que Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning llegará a Nintendo Switch el próximo 16 de marzo de 2021. Esta nueva versión del juego nos presenta con un gameplay refinado, un aspecto visual mejorado, y todo el contenido que llegó al juego original como DLC.

Junto a este anuncio, THQ Nordic nos recordó que Fatesworn, la siguiente expansión para este título, llegará a finales de 2021. Sin duda alguna, es agradable ver que THQ Nordic no se ha olvidado de esta propiedad y está trabajando para darle la segunda oportunidad que tanto merece.

Vía: THQ Nordic