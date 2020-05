Kingdom Hearts Dark Road ha sido retrasado indefinidamente

A pesar de que Kingdom Hearts 3 puede ser considerado por muchos por el punto final de esta narrativa, aún hay muchos personajes e historias en este universo que serán exploradas en futuros juegos. Uno de estos es Kingdom Hearts Dark Road, el cual, lamentablemente, ha sido retrasado indefinidamente.

Este título originalmente estaba planeado para la temporada de primavera de este año, pero debido a las complicaciones creadas por el COVID-19, Square Enix se vio en la necesidad de retrasar este título hasta nuevo aviso. Este fue el mensaje que emitió la cuenta oficial del juego en Twitter:

Due to current conditions, development for KINGDOM HEARTS DARK ROAD has been delayed.

We apologize for the late update, as we were trying to find some means of making a Spring release.

Another announcement will be coming in early June, so please stay tuned.#KHDR pic.twitter.com/xW0hWWcfFF

— KINGDOM HEARTS DARK ROAD (@kh_dr_na) May 19, 2020