Kena: Bridge of Spirits presume nuevo gameplay con mecánicas de God of War y Uncharted

Kena Bridge of Spirits es otra exclusiva de PlayStation que se estará lanzando el próximo mes de agosto. Desde que Ember Lab lo reveló durante un State of Play del año pasado, los fans han quedado fascinados por él, y el día de hoy se ha liberado nuevo gameplay que revela influencias de God of War, Uncharted y más.

Algunos medios estadounidenses, como IGN y GameStop, han tenido oportunidad de llevar a cabo sus respectivas previews del juego, y como consecuencia, ha surgido un nuevo vistazo a él que puedes ver a continuación:

En dichas previews, estos portales lo comparan con cosas como God of War, Pikmin, Horizon: Zero Dawn y sí, también The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Kena: Bridge of Spirits debutará para PS5, PS4 y PC el próximo 24 de agosto.

Fuente: IGN / GameStop