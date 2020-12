Keanu Reeves será presentador en los Game Awards

Tal vez era de esperarse, pero ahora ya es oficial. Keanu Reeves estará apareciendo junto a Geoff Keighley durante los Game Awards el día de mañana. Reeves recientemente forjó un vínculo con los videojuegos gracias a su involucramiento en Cyberpunk 2077, el cual podrás disfrutar desde mañana también.

We welcome KEANU REEVES as the latest #TheGameAwards presenter to celebrate an incredible year for video games.

Don’t miss the live show tomorrow at https://t.co/i3gkmHsM49 pic.twitter.com/ZxJGwvgO8D

— The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2020