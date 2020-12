Ya puedes disfrutar del anime de Pokémon desde Twitch

El anime de Pokémon ha llegado a una nueva plataforma, una que no necesita una suscripción. De forma inesperada, la cuenta oficial de Pokémon en Twitter reveló que podremos disfrutar de la serie animada de forma gratuita en Twitch.

Como parte de la Players Cup, los jugadores podrán disfrutar de varios episodios de Pokémon Masters, el anime que se desarrolla en Johto, de forma gratuita en Twitch. La transmisión comenzó el día de ayer, 8 de diciembre, con los primeros seis capítulos. Ahora, los próximos seis episodios estarán disponibles el día de mañana, 10 de diciembre, a partir de las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México).

Pokémon streaming is coming to the official Pokémon Twitch channel!

Tune in to catch Ash and Pikachu’s animated adventures in #PokemonTheSeries and exciting competitive matches! New content airs each week, so be sure to follow Pokémon on Twitch!

🖥️ https://t.co/GX3UrFbi2O pic.twitter.com/H1rPCOrUgZ

— Pokémon (@Pokemon) December 8, 2020