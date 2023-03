Hace poco tiempo se revelaron los juegos que llegan a la plataforma de Xbox Game Pass para terminar el mes de marzo, y claro que el más destacado podría ser Ni No Kuni II: Revenant Kingdom. Sin embargo, algo que siempre se debe tener en mente es el retiro de algunos títulos del catálogo, y justo se ha mencionado cuáles se despiden del servicio.

Entre los más destacados que se ven de las diferentes vertientes de Game Pass, podemos encontrar a Double Dragon Neon, así como Power Rangers: Battle for The Grid, los cuales eran queridos por el público. Por otro lado, MLB The Show 22 deja la plataforma por algo en concreto, y eso es porque se une a la biblioteca su sucesor, la versión de este año.

Acá la lista de los juegos que se van el 31 de marzo:

– Double Dragon Neon (Nube y Consolas)

– Clustertruck (Nube, Consolas y PC)

– MLB The Show 22 (Nube y Consolas)

– Power Rangers: Battle For the Grid (Nube, Consolas y PC)

– Kraken Academy!! (Nube, Consolas y PC)

– A Memoir Blue (Nube, Consolas y PC)

– Chinatown Detective Agency (Nube, Consolas y PC)

Por ahora, la plataforma se ha mantenido modesta en cuanto a lanzamientos, pero en meses consecutivos van a llegar elementos prometedores como Ghostwire: Tokyo, Redfall y Starfield. A eso se le suman terceras compañías con juegos de lo más esperados, incluimos dos grandes nombres como Lies of P y también Hollow Knight: Silksong.

Vía: Xbox News

Nota del editor: Realmente no se van cosas que realmente podrían extrañarse mucho, pero se entiende que uno de estos videojuegos tal vez contaba con su público especializado. No obstante, grandes títulos se van a sumar en los próximos meses a seguir.