Estos juegos se unen a Xbox Game Pass

Algo muy particular de los servicios en línea de videojuegos, sobre todo los que le dan al usuario títulos por montó para probar en la plataforma, es que de vez en cuando se hace rotación, osea que algunos salen y otros se quedan. Eso es algo que precisamente hace Xbox Game Pass, añadiendo nuevas propuestas para las siguientes semanas.

Por ejemplo, hoy mismo los usuarios ya pueden probar ni más ni menos que Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, juego RPG de estrategia que sigue de forma espiritual a la primera entrega de Level 5. Por su parte, dentro de poco tiempo llegará MLB The Show 23, lanzamiento de baseball que sorprendentemente es propiedad de la propia Sony.

Aquí la lista con fechas:

– Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Cloud, Consola y PC) – Ya disponible

– MLB The Show 23 (Cloud y Consola) – 28 de Marzo

– Infinite Guitars (Cloud, Consola, y PC) – 30 de Marzo

– Ghostwire: Tokyo – (Consolas, Cloud y PC) 12 de Abril

Estos son los juegos que se van el 31 de marzo:

– A Memoir Blue (Cloud, Consola y PC)

– Chinatown Detective Agency (Cloud, Consola y PC)

– ClusterTruck (Cloud, Consola y PC)

– Double Dragon Neon (Cloud y Consola)

– Kraken Academy!! (Cloud, Consola y PC)

– MLB The Show 22 (Cloud y Consola)

– Power Rangers: Battle for the Grid (Cloud, Consola y PC)

Recuerda que Game Pass está disponible en PC y consolas de Microsoft.

Vía: Xbox News

Nota del editor: Realmente no se van grandes juegos del catálogo, por lo que los usuarios del servicio no se deben preocupar en lo absoluto. Por su parte, Ni No Kuni II es un juego que deben probar, vale mucho la pena.