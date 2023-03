Modelo de Filipinas hace cosplay de Bulma conejita de Dragon Ball

Dragon Ball es una franquicia que parece no tener fin, puesto que dio sus inicios desde los años 80’s y hasta día de hoy sigue sacando contenido en forma de manga, películas, series y también videojuegos. Por esa misma razón, se dice que es la saga japonesa que más trasciende generaciones y eso se refleja en los diferentes tributos que le hacen los fans.

Todo esto nos lleva a que a menudo los seguidores hacen cosplay de los diferentes personajes de la obra, y entre los más queridos es obvio que Bulma no podría faltar. Así la cosplayer de Filipinas conocida como rikkaxrose ha recreado a la chica en su primera etapa del manga, concretamente con su disfraz de conejita utilizado en los capítulos clásicos.

Vale la pena mencionar, que este no es el único cosplay que rikkaxrose ha hecho para sus redes sociales, dado que también hay personajes de videojuegos o anime como Death Note, One Piece, Naruto, entre otras franquicias populares. No está de más decir, los fanáticos la pueden apoyar mediante su página de crowdfunding conocida como Patreon.

Recuerda que Dragon Ball está disponible en servicios de streaming como Crunchyroll.

Nota del editor: Sin duda el mundo del cosplay solo va para arriba, ya que en las grandes convenciones muchos de los invitados llevan sus diferentes disfraces y venden sus prints con todo y autógrafo. Entonces, no sorprende que después se haga un negocio peleado.