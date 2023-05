Juegos que faltaron en el PlayStation Showcase 2023

Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde queremos ver lo que queremos ver en este mismo momento, y siempre es frustrante cuando no lo conseguimos. Para los jugadores de videojuegos, esto es algo con lo que lidiamos cada vez que uno de los principales editores realiza un “evento” donde destacan los próximos títulos para el próximo año aproximadamente. Queremos saber cuándo jugaremos los mejores juegos próximos y sus fechas de lanzamiento para poder prepararnos.

Desafortunadamente, la última presentación de PlayStation se llevó a cabo hace unos días y no cumplió con las expectativas de los fanáticos en muchos aspectos.

Por ejemplo, aunque la presentación de PlayStation tenía muchos juegos desde cierto punto de vista, no se mostraron de una manera que complaciera a los fanáticos. Muchos de los avances fueron simplemente avances breves o escenas cinematográficas. Por ejemplo, hubo un juego de asaltos organizados que parecía único, pero no se podía entender cómo se jugaba. Luego hubo otro título que mostraba jugabilidad, pero era una copia de cierta querida franquicia de Nintendo. Algo que los fanáticos señalaron y notaron que era difícil emocionarse por ello.

Pero incluso si pasamos por alto la falta de jugabilidad, Sony había generado expectativas para esta presentación, y sin embargo, al final, muchos juegos y desarrolladores de alto perfil no estuvieron presentes. Tanto es así que el usuario de twitter @nextgengamer decidió compilar una lista de todos los juegos que no estuvieron en el evento, y fue una lista impactante, por decir lo menos:

Games missing from the PlayStation Showcase:

✅ The Last of Us Factions

✅ Final Fantasy VII Rebirth

✅ Death Stranding 2

✅ Rise of the Ronin

✅ Star Wars: KOTOR

✅ Silent Hill 2

✅ Deviation Games – new IP

✅ London Studio – new MP game

✅ Marvel’s Wolverine

✅ Bend Studio -… pic.twitter.com/TvR2M6NPL5

— Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) May 26, 2023