Jojo’s Bizarre Adventure se vuelve a hacer viral por una traducción de Google

Jojo’s Bizarre Adventure se ha convertido en todo un fenómeno para muchas generaciones, esto se debe a que las aventuras de los Joestars se siguen escribiendo día a día de la mano de Hirohiko Araki. Y mientras está llegando lo nuevo de la serie, algunos usuarios se toman las libertades de jugar con algunas traducciones de los primeros tomos de la saga.

El usuario de Twitter JoJoGTranslated compartió los primeros capítulos que se crearon, tomando el texto y el diálogo e introduciéndolos en Google Translate, creando algunas frases extrañas que ciertamente no siempre capturan el espíritu de las palabras escritas por el creador. Aún así, los guiños le parecerán divertidos a los más fanáticos.

Here it is, Chapter 1 has been done, you can read it here.https://t.co/gaEzB1B6R5 pic.twitter.com/eDGR2ROPIS

