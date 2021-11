Jim Ryan critica a Activision por la polémica con su CEO

El día de ayer, Wall Street Journal publicó un extenso artículo en donde se pone en evidencia que Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, no solo estaba al tanto de todos los problemas de acoso y discriminación dentro de la compañía, sino que él mismo tenía acusaciones de maltrato. A raíz de esto, Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, ha salido a criticar la forma en que los accionistas y directivos de Activision están manejando toda esta situación.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Ryan envió un correo a los empleados de Sony esta mañana, en el cual menciona que está “desilusionado y apantallado” por la noticia. No solo eso, sino que tampoco cree que Activision esté tomando los pasos correctos para resolver el asunto.

NEW: PlayStation boss Jim Ryan slammed Activision Blizzard this morning, writing in an email to staff that he was “disheartened and frankly stunned” by this week’s news. “We do not believe their statements of response properly address the situation.” https://t.co/78mvdvqZzs

