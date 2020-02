Jens Nygaard Knudsen, el creador de Lego Minifigures, ha fallecido

La comunidad de LEGO se encuentra devastada. Se ha dado a conocer que Jens Nygaard Knudsen, el creador de Lego Minifigures, ha muerto a la edad de 78 años después de perder la batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, o ALS, de acuerdo con algunos reportes.

Este fue el mensaje que emitió The LEGO Group una vez que se dio a conocer la lamentable pérdida.

We're very sad to hear that Jens Nygaard Knudsen, the creator of the LEGO Minifigure, has passed away. Thank you Jens, for your ideas, imagination, and inspiring generations of builders ❤️ pic.twitter.com/7YixYvHtRW

— LEGO (@LEGO_Group) February 24, 2020