Xbox está regalando un Xbox One X edición especial de DBZ: Kakarot

A pasado poco más de un mes desde que Dragon Ball Z: Kakarot llegó al mercado. Aunque la emoción por este juego ha disminuido en los últimos días, Xbox y Bandai Namco se han unido para ofrecerle a los fans la oportunidad de ganar un Xbox One X temático de este RPG de acción, por medio de una rifa y completamente gratis.

La consola no será el único regalo que tendrá el ganador de la rifa, además podrá llevarse una edición de colección de Dragon Ball Z: Kakarot, la cual incluye una estatua hecha a la medida para todos los fans de Dragon Ball Z. De acuerdo con Microsoft, todo esto tiene un valor de $698.99 dólares.

Lamentablemente, no todo es tan simple. Aunque para participar en la rifa sólo necesitas entrar a Twitter y seguir la cuenta de Xbox o Xbox Canadá, y compartir el tweet de la promoción con el hashtag #DBZKakarotSweepstakes; sólo las personas que viven en Estados Unidos y Canadá podrán participar, así que México y el resto de América Latina quedan fuera del sorteo.

If there was ever a time to summon Shenron it’d be now. RT for your chance to win. #DBZKakarotSweepstakes

NoPurchNec. Ends March 2. Rules: https://t.co/bCUYP3aHZb pic.twitter.com/pnVRhdqlEF

— Xbox (@Xbox) February 24, 2020